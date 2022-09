Nach sieben Spieltagen: "Foda raus"-Rufe in Zürich

Laut Schweizer Medien ist Foda aufgrund der Lage in der Liga schwer angezählt. Auch soll laut Blick die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft nicht allzu rosig sein. Was Foda wohl bisher den Job gerettet hat, ist der Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League.

Und da wartet am Donnerstag eine weit größere Aufgabe für die Züricher als der FC Lugano, der Fünfte der Schweizer Super League. Denn da kommt in der Europa League mit Arsenal der aktuelle Tabellenführer aus England auf Besuch in die Schweiz.