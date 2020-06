Nach Schalke-Debakel: Ex-Spieler nennt Schuldigen

Dass ein Spieler nicht für die Misere eines ganzen Klubs verantwortlich sein kann, das weiß jedes Kind. Die Schalke-Fans wollten es gerne glauben, denn die Ergebnisse, die nach dem Abschied von Jones folgten, trübten den wahren Zustand, in dem sich der Klub aus dem Ruhrgebiet seit geraumer Zeit befindet.

Der nach der Entlassung von Huub Stevens im Dezember 2012 von der Jugend- zum Bundesliga-Trainer beförderte Jens Keller hatte von Beginn an einen schweren Stand "auf Schalke". Der introvertierte Schwabe sei "zu wenig charismatisch" oder "zu grün hinter den Ohren", um einen so leidenschaftlichen Verein wie Schalke zu führen. Keller tat dies 22 Monate lang, und das recht erfolgreich. In beiden Saisonen führte er den Bundesligisten jeweils in die Champions League, mit einem Schnitt von 1,61 Punkten pro Spiel muss sich der ehemalige Verteidiger vor kaum einem Schalker Trainer verstecken. Dennoch musste er nach einem schwachen Start in die laufende Bundesliga-Saison für den ehemaligen Chelsea-Coach Roberto di Matteo weichen.

Ausgerechnet im Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber am Dienstag musste der Italiener die erste Heimniederlage in seiner Trainertätigkeit in Gelsenkirchen einstecken. " Schalke muss akzeptieren, dass sie gegen eine viel bessere Mannschaft verloren haben", brachte es Jose Mourinho nach dem Schlusspfiff auf den Punkt. "Das ist so nicht akzeptabel", schäumte hingegen der Mann, der di Matteo in den Ruhrpott geholt hatte, Horst Heldt.