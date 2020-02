Nach Salzburgs Europa-League-Aus: "Es wäre viel möglich gewesen"

Der Ausgleich durch den Portugiesen Andre Silva, der erstmals seit dem 23. November 2017, als er im Dress von AC Milan beim 5:1 über die Wiener Austria in Mailand zwei Mal traf, wieder im Europacup ein Tor erzielen konnte, nach genau einer halben Stunde war auch ein Stimmungskiller in der trotz der Verschiebung um einen Tag vollen Red-Bull-Arena. Und spätestens mit seinem Treffer zum 2:2 in der 83. Minute war klar, dass der Aufsteiger an diesem Abend nur Frankfurt heißen kann.

"In der zweiten Hälfte haben wir es viel besser gemacht, da hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass wir in Rückstand geraten könnten, denn wir hätten das 2:1 machen müssen, haben aber die Konter leider nicht gut zu Ende gespielt.Wenn man beide Spiele hernimmt, sind wir der absolut verdiente Aufsteiger", meinte ein sichtlich zufriedener Hütter nach dem Spiel, das für ihn ein besonderes war: "Meine Familie, Freude und viele Bekannte waren hier. Vor der Paarung war es für mich sehr schwer abzuschätzen, ob wir weiterkommen können. So war es für mich eine sehr angenehme Rückkehr."