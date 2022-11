Die Weltmeisterschaft in Katar ist noch keine drei Tage alt und schon gibt es genügend Stoff für Diskussionen. Keine gänzlich vollen Stadien hier, Proteste und politische Botschaften da. Und dann gibt es da auch noch plötzlich Unmengen an Nachspielzeit. Zehn Minuten in der ersten und 14 Minuten in der zweiten Halbzeit etwa beim Spiel zwischen England und dem Iran am Montag. Der Treffer zum 6:2-Endstand durch den Iraner Mehdi Taremi wurde so zum spätesten Tor der WM-Geschichte (90.+13).

Neun Minuten wurden am Ende der zweiten Halbzeit bei USA gegen Wales angezeigt und dann sogar auf zehn erweitert. Und der Fußballfan fragt sich: Was soll denn das bitte?