Kritik an "One Love"-Verbot und FIFA-Boss: "Schwulsein ist kein Gefühl"

Der deutsche Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt an längerfristige Auswirkungen der "One Love"-Eskalation auf die deutschen Profis. Er wirke so "dass wir sie jetzt überfrachtet haben", sagte der DFB-Botschafter für Vielfalt in den ARD-Tagesthemen. "Nur, was sie verstehen müssen, ist, dass sie in der Vergangenheit selbst Zeichen setzen wollten, so haben sie die Erwartungshaltung gesteigert." Es werde "eine Zeit dauern, bis sie wieder glaubwürdig für diese Werte einstehen können".