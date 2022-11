"Wurm"-Jubel: England-Star setzt bei WM emotionales Statement

Wie nun bekannt wurde, löste der 27-Jährige Mittelfeld-Star damit ein Versprechen ein. Vor der Weltmeisterschaft in Katar traf sich Grealish mit einem elfjährigen Buben, der an Zerebralparese, einer Störung des Nerven- und Muskelsystems, leidet. Finlay, der ein großer Fan des Spielers ist, hatte ihm zuvor einen Brief geschrieben. Grealish versprach, den bei dem Termin gemeinsam einstudierten "Wurm"-Jubel auch bei der WM auszuführen - sobald ihm der erste Treffer gelingt.