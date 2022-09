Nach nur zehn Spielen: Damir Canadi ist seinen Job in Kroatien los

Das ging schnell: Eben erzählte Damir Canadi im KURIER-Interview noch von seinem ersten Trainer-Job in der Heimat seiner Vorfahren, am Samstag war in Kroatien wieder Schluss. Sibenik veröffentlichte eine neutral formulierte Aussendung über das Ende der Amtszeit des Wieners nach nur zehn Spielen: "Der Verein wird demnächst einen neuen Trainer präsentieren."

Unter der Führung des Ex-Rapid-Trainers gab es nur einen Sieg, allerdings auch nur zwei Niederlagen. Die sieben Unentschieden brachten Sibenik auf Rang sieben in der Zehnerliga.