Kroatien nach 2:1-Sieg an der Spitze, Österreich am Tabellenende

Die Entscheidung im den Gruppensieg in der Österreich-Gruppe 1 der Liga A in der Nations League fällt erst am letzten Spieltag. Im Spitzenspiel am Donnerstag besiegte Kroatien in Zagreb Dänemark mit 2:1 und kommt als Tabellenführer zum abschließenden Match am Sonntag (20.45 Uhr) gegen Österreich nach Wien. Die Dänen, die am Sonntag Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich zu Gast haben, liegen einen Punkt zurück.