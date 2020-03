Nach Hopp: Auch Mateschitz geriet ins Fadenkreuz der Fans

Das war fast zu erwarten. Wie bereits mehrere Partien am Wochenende wurde auch das Spiel der zweiten deutschen Bundesliga zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel unterbrochen. Am Montagabend kam es auch in Hannover zwischenzeitlich zu Fanprotesten und Beleidigungen von den Rängen - allerdings nur kurz.

Die Fans des heimischen Teams hatten, dem Trend zufolge, Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beschimpft und das Konterfei des 79-Jährigen sowie jenes - und das ist neu - von Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz auf Bannern im Fadenkreuz gezeigt.