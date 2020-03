Fußball-Krise in Deutschland: Gefangen in der Fan-Misere

Es ist so gekommen, wie es zu erwarten war. Die Rapid-Ultras solidarisierten sich im Heimspiel gegen Mattersburg mit den Ultras in Deutschland. Im Block West wurde ein Transparent in die Höhe gehalten. Auf diesem war "ÖFB & Liga: Lasst euch vom Hurensohn-Virus nicht infizieren. Gegen Kollektivstrafen & pro 50+1 in Ö, D & überall!" zu lesen. In Österreich ist es auf den Tribünen, anders als es schon einmal war, momentan ruhig - im Gegensatz zu Deutschland.

Die Eskalation war schon länger zum Greifen nahe. Am Samstag fand diese in Sinsheim tatsächlich statt. Die Ultra-Gruppierung des FC Bayern entfernte sich weit von der Möglichkeit einer konstruktiven Diskussion und feuerte mittels Transparent ihre dumpfen Beleidigungen in Richtung Hoffenheims Klubchef Dietmar Hopp.