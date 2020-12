Heimdebakel der Austria: "Es passiert jede Woche derselbe Scheiß"

"Eine schwierige Partie lange kontrollieren und die Qualität haben, eiskalt zuzuschlagen", sagte Ilzer über Sturms Erfolgsrezept. Dass seine Spieler einfach qualitativ besser sind als jene der Austria, wollte er so nicht erkannt haben. Gemeinsam mit Sportdirektor Andreas Schicker seien im Sommer eben gute Entscheidungen getroffen worden. "Wir wollen den Weg konsequent fortsetzen. Wir sind jetzt über den Erwartungen unterwegs, aber das nehmen wir alles mit", betonte Ilzer. Mit der Meistergruppe wird sein Team planen dürfen, wenn der Weg fortgesetzt wird.

"Müssen lernen, was Profisport bedeutet"

Anders die Austria. Suttner legte im Sky-Interview los. "Wir sagen, was wir besser machen müssen und es passiert immer wieder. Da müssen wir einfach lernen, was Profisport bedeutet. Das ist auch Ergebnissport", sagte der aus Deutschland zurückgekehrte Ex-Teamspieler. In Fahrt, legte Suttner nach. "Wir müssen die Selbsteinschätzung ein bisschen revidieren. Bei uns haben ein paar ein gutes halbes Jahr gehabt letztes Jahr und glauben, auf dieser Welle kann man weiterschwimmen. Da heißt es realistisch sein, dass ein paar doch nicht so weit sind, wie sie es glauben", meinte er - um mit Verweis auf den fehlenden Lerneffekt zu konstatieren: "Im Endeffekt passiert dann jede Woche derselbe Scheiß."