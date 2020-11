Nach Gehirn-OP: Legende Maradona will schon wieder nach Hause

Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona erholt sich nach seiner Gehirn-Operation "sehr gut" und will bereits am Donnerstag (Ortszeit) in häusliche Pflege entlassen werden. Wie sein Leibarzt Leopoldo Luque gegenüber Medienvertretern weiters erklärte, wollten die Ärzte den 60-Jährigen aber noch zumindest einen Tag in der Klinik in Buenos Aires überwachen.