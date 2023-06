Nach Europacup-Ticket: Austria buhlt um Tabakovic, bindet Schlüsselkraft

Trainer Wimmer, der im Winter dem überraschend entlassenen Manfred Schmid nachgefolgt war, freute sich nach dem gelungenen Abschluss. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie hat sich belohnt für eine lange, aufregende Saison", sagte der Deutsche. "Für mich waren es 18 Endspiele. Ich fühle mich pudelwohl und jetzt gehen wir den nächsten Schritt an."

Die ersten drei Abschiede

Welche Spieler der Coach beim Trainingsauftakt am 29. Juni noch zur Verfügung haben wird, entscheidet sich wohl bald. Verabschiedet wurden am Sonntag zumindest drei Spieler: Nikola Dovedan, Georg Teigl und Kapitän Lukas Mühl. Der deutsche Innenverteidiger sprach von "unglaublich schönen" zwei Jahren in Wien, persönlich hofft der 26-Jährige auf ein Engagement in Italien. Einen Verbleib in der Bundesliga könne er sich aktuell nicht vorstellen. Auch der Österreicher-Topf hatte in den Verhandlungen eine Rolle gespielt.