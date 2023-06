Austria Wien holte sich letztes Europacup-Ticket

In einem haben die Lustenauer Fans schon von den Topklubs gelernt: im Einnebeln. Sie taten dies aber netterweise nur vor dem Anpfiff, sodass nur sie selbst im grünen Nebel nicht mehr sichtbar waren und man auf dem Feld nichts versäumte. Auf dem Feld gab es zunächst keine klaren Verhältnisse – bis zur eigentlich spielentscheidenden Szene nach rund einer Viertelstunde: Der sonst so verlässliche Hugonet traf in seinem letzten Spiel für die Vorarlberger mit hohem Bein den Austrianer Dovedan am Kopf.

VAR-Alarm

Der VAR meldete sich mit Wort und Bild: Der französische Verteidiger sah wegen Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte. Und es kam noch blöder für die Gäste: Dovedans Freistoß kratzte Tormann Schierl an die Stange, Manfred Fischer staubte trocken zur Führung ab (19.). In Überzahl waren die Wiener nun überlegen, Tabakovic und Jukic scheiterten an Tormann Schierl. Auf der Gegenseite hatte Diaby eine Chance.