Nach Tor-Gala von ÖFB-Star Marko Arnautovic: "Er ist eine Furie"

Dem machte Arnautovic ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, wurde er doch am Sonntag 53 Jahre alt. "Qualitätsspieler machen in bestimmten Spielen den Unterschied und das hat Arnautovic heute getan. Er hat sehr gut gespielt", kommentierte der Serbe. Arnautovic hätte beinahe bereits in der 6. Minute getroffen, da klatschte sein Linksschuss von knapp außerhalb des Strafraums noch an die Latte.

Neun Saisontore

Nach Spezias Führungstor durch Rey Manaj (11.) sorgte der ÖFB-Star für die Wende. Zuerst bekam er einen feinen Lochpass von Musa Barrow und traf vom Fünfereck mit links ins lange Eck (40.). Dann traf er auch per Kopf, nach einer Flanke von "Joker" Nicola Sansone (84.). Inklusive Cup hält Arnautovic bei neun Saisontoren. Zuletzt zweimal hatte er am 15. November 2021 bei Österreichs 4:1-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Moldau getroffen. Auf Klubebene traf er erstmals seit 22. April 2021 mehrmals, damals war ihm noch in der chinesischen Super League für Shanghai gar ein Triplepack gelungen.