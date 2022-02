Formel 1: Shorttrack-Star outet sich als Fan von Lewis Hamilton

Charles Hamelin ist einer der besten Shorttracker der Welt. Der Kanadier ist 14-facher Weltmeister und gewann bei den Olympischen Spielen in Peking seine vierte Goldmedaille.

Mit 21-Jahren gewann Hamilin 2006 in Turin mit der Staffel bereits Silber. Es folgten zwei Goldmedaillen in Vancouver 2010 (500 m, Staffel), eine in Sotschi 2014 (1.500 m) und eine Bronzemedaille in Pyeongchang 2018 (Staffel).

Doch international einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Hamelin erst am Montag. Denn da retweetete der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ein Foto des Kanadiers. Dieser outete sich nämlich indirekt als Fan von Hamilton und trat bei den Olympischen Spielen mit einem Helm im Lewis-Hamilton-Design an.