Skurriles Video: Diese Fußballerin erzielt einen Eigentor-Hattrick

Neuseelands Abwehrspielerin Meikayla Moore geht mit einem unrühmlichen Rekord in die Geschichtsbücher des Fußballs ein. Bei der 0:5-Niederlage gegen Gastgeber USA im Rahmen des SheBelieves-Fußball-Cups am Sonntag verschuldete die bedauernswerte Fußballerin drei Eigentore in der ersten Spielhälfte.

Die Liverpool-Legionärin beförderte den Ball mit dem rechten Bein (5.), dem Kopf (6.) und mit links (36.) hinter die Linie. Kurz nach diesem kuriosen Hattrick wurde der Pechvogel ausgewechselt.