Arnautovic schoss Bologna mit Doppelpack zu 2:1-Heimsieg

Marko Arnautovic hat sich über seinen ersten Doppelpack in der italienischen Serie-A freuen dürfen. Der ÖFB-Teamstürmer schoss Bologna am Montagabend beim 2:1 gegen Spezia mit seinen Toren in der 40. und 84. Minute im Alleingang zum Sieg. Für den 32-Jährigen waren es die Treffer Nummer sieben und acht in der laufenden Meisterschaftssaison und das in seinem 23. Ligaspiel. Inklusive Cup hat Arnautovic diese Saison gar schon neunmal getroffen.

Bologna geriet vor eigenem Publikum durch Rey Manaj (11.) früh in Rückstand, konnte diesen Nachteil aber wettmachen. Arnautovic bekam zuerst einen feinen Lochpass von Musa Barrow und traf vom Fünfereck mit links ins lange Eck. Zum Matchwinner avancierte der 96-fache ÖFB-Teamspieler dann per Kopf, traf nach einer Flanke von "Joker" Nicola Sansone aus rund vier Metern. Mit 31 Zählern schloss Bologna in der Tabelle als 13. zum punktgleichen Zwölften Empoli auf. Spezia ist fünf Zähler dahinter 15..