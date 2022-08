Nach der Vaduz-Blamage: Nächster Rückschlag für Rapid gegen Sturm

In der zweiten Hälfte spielte der WAC diszipliniert und presste WSG hoch an. Somit kamen die Tiroler nicht kontrolliert in die Angriffszone. Und im Umschalten ging es dann ganz schnell: Vor dem Treffer zum 2:1 durch den eingetauschten Boakye (60.) lief der Ball nur über drei Stationen vom Tormann weg. Nach einem Stangentreffer von Vizinger (82.) traf der eingewechselte Ballo dank guter Vorarbeit von Boakye zum 3:1 und zum ersten Saisonsieg.