Nach der EM ist vor der WM-Quali: Ein ÖFB-Neustart mit Wehwehchen

Von den Flügelspielern ist Christoph Baumgartner bei Hoffenheim gesetzt, stieß aber am Sonntag mit dem Schiedsrichterassistenten zusammen, ist aber nicht schwer verletzt. Valentino Lazaro ist nach seiner Leihe wieder zurück in Mailand bei Inter, wo er bei Trainer Simone Inzaghi nicht einmal auf der Bank sitzt. Alessandro Schöpf hat mit einem dummen Klammern nach nur 14 Minuten seine zweite gelbe Karte provoziert und seine Bielefelder geschwächt , weil er in der 68. Minute unter die Dusche musste. Louis Schaub war bei der EM Luzerner, nach dem Aufstieg wieder bei seinem Stammklub Köln. Kam am Sonntag im Finish gegen die Bayern ins Spiel für Nicht-Teamspieler Dejan Ljubicic, der in der Startelf stand.