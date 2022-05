Nach dem Karriere-Ende: Grünwald und Suttner bleiben bei der Austria

Alexander Grünwald und Markus Suttner werden nach dem Ende ihrer aktiven Karriere als Profis bei der Wiener Austria in der Geschäftsstelle tätig werden. Wie am Mittwoch im Rahmen des Mitgliederfests des Bundesligisten bekannt wurde, wird das Duo ab Anfang Oktober im Business-Bereich für die Partner-Akquise und -Betreuung werken. Grünwald und Suttner absolvieren derzeit eine Management-Ausbildung in der Akademie von Austria-Sponsor Harreither.