Austria-Urgestein und Ex-Kapitän Grünwald beendet seine Karriere

Er habe sich in "letzter Zeit sehr viele Gedanken gemacht über meine Zukunft", heißt es in einem Video der Austria. Grünwald sei dann nach langer Überlegung zu dem Entschluss gekommen einen Schlussstrich zu ziehen: "Schweren Herzens." Der Fußball sei sein Leben gewesen, "seit ich denken kann. Ich denke aber, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um mehr Zeit meiner Familie zu widmen und nach etlichen Verletzungen meinen Körper und meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen"