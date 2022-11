Nach dem Hymnen-Protest bei der WM: Irans Fußballer sangen wieder

Der Druck für die Iraner wird deshalb nicht weniger. Sportlich wäre ein Aufstieg ins Achtelfinale zwar noch möglich, unter den derzeitigen Umständen ist er aber unrealistisch. Auch wenn Trainer Carlos Queiroz versichert: "Das erste Spiel ist abgehakt."

Am 2.12. geht es in einem emotionalen und hochpolitischen Spiel in Doha gegen die USA. Bei einer Niederlage gegen Wales ist es aber für den Iran sportlich unbedeutend. Dieses WM-Prestige-Duell hatte der Iran 1998 in Frankreich mit 2:1 gewonnen.

Auch wenn Trainer und Goalgetter mehrmals darauf verwiesen haben, sich jetzt ausschließlich auf Fußball konzentrieren zu wollen - momentan wird sich vermutlich kaum ein iranischer Spieler zu 100% auf Fußball konzentrieren können.