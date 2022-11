Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Wales gegen den Iran

Österreichs Play-off-Bezwinger Wales will am Freitag (11 Uhr/live ORF eins) bei der WM in Katar den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Nach dem 1:1 gegen die USA peilen Starstürmer Gareth Bale und Co. im Duell mit dem Iran im Ahmad bin Ali Stadium von Al Rayyan den ersten Sieg an. Die Iraner stehen nach dem bitteren 2:6 gegen England in der Gruppe B noch mehr unter Druck. Die beiden Teams treffen zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander.