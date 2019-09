Nach dem 1:4 in Salzburg: Offener Zwist bei der Austria

Die Fans, die 45 Minuten streikten, stärkten ihm trotz des katastrophalen Saisonstarts jedenfalls den Rücken. "Ilzer muss Trainer bleiben", stand auf einem Transparent, das in der Red-Bull-Arena hoch gehalten wurde. Auch nach dem Schlusspfiff gab es demonstrativ "Ilzer"-Sprechchöre. "Das gibt mir natürlich Kraft", meinte der Trainer sichtlich erleichtet. Der Zorn der eh nur mehr 200 mitgereisten Anhänger (so wenige waren wohl überhaupt noch nie nach Wals-Siezenheim mitgekommen), richtete sich gegen andere. "Kraetschmer-Raus"-Sprechchöre wurden sogar angestimmt, als die Wiener noch in Führung lagen. Und diese wurden während des restlichen Spiels immer wieder wiederholt. Der "Mister Austria", der den Klub nach dem Ausstieg von Frank Stronach vor dem Untergang rettete, hat offensichtlich längst den Kredit bei den Anhängern verloren.

Plakativ gefordert wurde dazu der Rauswurf von Florian Klein, der sich nach der Cup-Blamage in Wattens über das Verhalten einiger Fans im ORF beschwert hatte: "Es werden nicht nur der Trainer, sondern auch Spieler auf das Übelste beschimpft, das hat mit der Austria-Familie nichts zu tun", hatte der Routinier am Mittwoch gemeint. In Salzburg wurde er auf einem geschmacklosen Transparent als "Bullenschwein" bezeichnet, das gleich in Salzburg bleiben soll. Klein hatte von 2012 bis 2014 für Red Bull gespielt.