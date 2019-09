4:1 - Auch Salzburgs B-Elf war für Austria zu stark

Die Austria war in den letzten Jahren immer als Außenseiter nach Salzburg gereist. Aber so ein krasser Außenseiter wie dieses Mal waren die Wiener wohl noch nie. Das erwartete Debakel wurde es dann zwar nicht, aber immerhin schlussendlich doch ein 1:4. Serienmeister Salzburg blieb also auch das 70. Heimspiel in Serie ungeschlagen.

Austria-Trainer Ilzer hatte auf die inferiore Defensivleistung beim 2:5 im Cup in Wattens reagiert: Er bot mit Alexander Grünwald einen Libero auf. Salzburg-Coach Marsch hatte sich vor dem Champions-League-Spiel in Liverpool am Mittwoch nicht nur für eine Totalrotation entschieden, sondern auch auf ein 3-5-2 umgestellt. Von jenen elf Spielern, die beim 6:2 gegen Genk Mitte September in der Startelf gestanden waren, fehlten acht. Nur Keeper Stankovic begann auf seiner angestammten Position.