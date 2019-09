LASK spielte beim SKN in einer eigenen Liga

Der LASK hat die Pflicht vor der Kür in der Europa League bei Sporting souverän erfüllt. In St. Pölten gab es einen standesgemäßen 3:0-Erfolg und in der Tabelle die Rückkehr auf Platz zwei.

St. Pölten hatte es mit einer hauptsächlich in der Vorbereitung versuchten Formation probiert, einem 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Der LASK spielte wie immer, also ein hochstehendes, giftiges 3-4-3. Bereits der erste gefährliche Angriff brachte den Linzern die Führung: Marvin Potzmann übernahm einen abgeblockten Ball aus dem Rückraum volley (7.).