Nach Pleite gegen die Austria: LASK-Coach Thalhammer gefeuert

Kurz vor dem Gruppenphasen-Beginn der Conference League ist der LASK in eine Krise getaumelt. Nach der 0:2-Heimniederlage am Sonntag gegen die Austria stehen die Oberösterreicher nach sieben Runden nur auf dem vorletzten Platz, sind seit sechs Meisterschaftspartien sieglos und haben dabei nur fünf Tore erzielt - so wenige wie keine andere Bundesliga-Mannschaft. Die Vorzeichen vor dem Gastspiel am Donnerstag bei HJK Helsinki sind alles andere als optimal.