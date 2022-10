Nach Auto-Unfall: Talent Huskovic spricht zu den Austria-Fans

Vor einer Woche hatte Austria-Talent Muharem Huskovic gemeinsam mit seiner Freundin einen schweren Verkehrsunfall. Der Stürmer musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, erlitt einen Kreuzbandriss und eine Gehirnerschütterung. Nachdem er am Wochenende bereits Besucht vom ÖFB-Teamarzt erhalten hatte, wandte sich der 19-Jährige nun auch persönlich an die Austria-Fans.

"Liebe Austria-Familie, danke für die ganzen Genesungswünsche. Ich bin mittlerweile schon auf der normalen Station, mir geht es viel besser. Bleibt gesund und Forza Viola", sagt der Stürmer in einem kurzen Video aus dem Spital.