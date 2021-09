Nach 39 Jahren im Koma: Ex-Teamspieler aus Frankreich verstorben

1982 ist Jean-Pierre Adams bei einer Routine-Operation am Knie ins Koma gefallen. Nun ist der 22-fache französische Fußball-Teamspieler im Alter von 73 Jahren im Universitätsklinikum in Nimes gestorben. In der Nationalmannschaft bildete der „Schwarze Felsen“, wie er damals genannt wurde, zusammen mit Marius Tresor ein Abwehrbollwerk.

Nach dem Ausklang seiner Karriere unterzog er sich der folgenschweren Operation, bei der der behandelnde Anästhesist das Narkosemittel falsch dosierte, wodurch Adams Gehirnschäden erlitt. Der in Dakar geborene Mann wurde seither von seiner Frau Bernadette gepflegt.