Nach 10 Titeln in Folge für die Bayern: "Es fehlt an Spannung"

Rummenigge wünscht sich einen spannenden Titelkampf nach dem Vorbild England oder Italien. "Es fehlt bei bisschen in der Spitze an Spannung." Und das hätte auch Auswirkungen auf die internationalen Auftritte der deutschen Vereine.

Die Bundesliga wird es nach Ansicht Rummenigges im europäischen Wettbewerb „nicht leicht haben“ in den kommenden Jahren. „Der Transfermarkt ist ein entscheidender Faktor für Qualität im Kader. Bayern München hat eine Top-Mannschaft nach wie vor. Aber das Leben am Transfermarkt wird nicht einfacher werden“, prophezeite er gerade mit Blick auf die deutlich finanzstärkeren Vereine in England.