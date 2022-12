Modric und Messi: Wenn die Kleinsten die Größten sind

Das fast schon zeitlos aktuelle Paradebeispiel, wie Talent gepaart mit Disziplin zu Erfolg führen kann, ist Luka Modric. David Alabas Klubkollege bei Real Madrid war heuer schon in der Champions League dem Alter davon und zur Hochform aufgelaufen. Modric ist zuzutrauen, dass unter seiner Regie wie schon 2018 der Einzug ins WM-Finale gelingt. Obwohl der noch um vier Zentimeter kleinere Messi bei den Argentiniern aufspielt. Ohne ihn säßen sie schon im Flugzeug Richtung Buenos Aires. Auch wenn das einzige noch im Bewerb befindliche südamerikanische Team nicht so bieder ist, wie vom verhaltensoriginellen Fußball-Intellektuellen Alfred Tatar als Sky-Analytiker vor dem Viertelfinale behauptet: „Messi ausgenommen sehe ich bei Argentinien nur Hundskicker.“ Das ist so, als würde der argentinische TV-Reporter bei der Ski-WM sagen, dass Österreicher mit Ausnahme von Marcel Hirscher nur g’radausfahren können.