Mit Mbappé und Messi? PSH hofft gegen die Bayern auf den Traumsturm

Vor allem die medizinische Abteilung arbeitete auf Hochtouren, um zwei ganz Große ihres Arbeitsbereiches für den Höhepunkt wieder fit zu kriegen. Kylian Mbappé, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, ist laut Berichten der Zeitungen L’Équipe und Le Parisien am Sonntag auf den Rasen zurückgekehrt und hat wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Sollte Mbappé tatsächlich rechtzeitig fit werden, könnte der französische Serienmeister im Angriff die Topbesetzung aufbieten. Denn auch Weltmeister Lionel Messi dürfte sich von seiner beim Cup-Aus am vorigen Mittwoch in Marseille erlittenen Verletzung erholt haben. Neymar ist ohnehin fit, auch wenn er wie seine Teamkollegen beim 1:3 am Samstag in Monaco eine schwache Leistung gezeigt hatte.