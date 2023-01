Fünf Tore in einem Spiel: Mbappé schrieb Geschichte mit Paris

In seinem ersten offiziellen Spiel als Kapitän hat Fußballstar Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain Club-Geschichte geschrieben. Beim 7:0-Sieg des französischen Meisters in der 2. Pokalrunde beim unterklassigen Team US Pays de Cassel erzielte der 24-Jährige am Montag als erster Spieler seines Vereins fünf Tore in einem Spiel. Mbappé traf in der 29., 34., 40., 56. und 79. Minute zum Einzug ins Achtelfinale. Für die weiteren Treffer sorgten Neymar (33.) und Carlos Soler (64.).