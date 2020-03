Zwei Österreicher-Klubs stehen im deutschen Cup-Halbfinale

Nach Toren von Karim Bellarabi (72.), Charles Aranguiz (86.) und Moussa Diaby (91.) darf die Werkself weiter vom ersten Titel seit dem Pokalsieg 1993 träumen.

Am Dienstag waren bereits der Viertligist 1. FC Saarbrücken sowie Meister und Titelverteidiger Bayern München ins Halbfinale eingezogen. Die Auslosung der Vorschlussrunde erfolgt am Sonntag, gespielt wird am 21./22. April.