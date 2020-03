Peinliche Ecke: Thomas Müller machte sich zur Lachnummer

Eigentlich lieferte die Bayern am Dienstagabend eine souveräne Vorstellung ab. Beim Auswärtsmatch im deutschen Cup-Viertelfinale auf Schalke dominierte der Rekordmeister die Gastgeber nach Belieben und zog nach einem 1:0 ins Halbfinale ein. Dennoch lachte man im Nachhinein über die Münchner, allem voran über einen der Stars - Thomas Müller.

In der 52. Minute bekamen die Gäste einen Eckball zugesprochen. Das Trio Thomas Müller, Joshua Kimmich und Philippe Coutinho überlegte sich etwas und wollte mit einem Trick die noch unsortieren Schalker überlisten. An sich eine gute Idee, doch die Ausführung ging gründlich in die Hose.

Im Video ab Sekunde 20 zu sehen: