Mia san miad: Die Bayern schwächeln zum Saisonstart

Lange galt im Fußball die goldene Regel: Wenn die Bayern einen Spieler wollen, dann kriegen sie ihn auch. Inzwischen muss die deutsche Nummer eins immer wieder ein "Nein" akzeptieren. Etwas, das so gar nicht in das Selbstverständnis der Mia-san-Mia-Mentalität passt. In manchen Bereichen kann der deutsche Krösus mittlerweile nicht einmal mehr mit Absteigern aus der Premier League mithalten. So erhielt etwa Huddersfield Town in der vergangenen Saison mit 104 Millionen Euro deutlich mehr TV-Geld als die Bayern (65). Ein hochdotierter TV-Vertrag der Premier League ließ die Kluft dermaßen groß werden.