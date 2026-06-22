Laimer nach 0:2: „Es ist lustig, Messi auf dem Platz zu beobachten“

Teamchef Ralf Rangnick war trotz der Niederlage zufrieden: „Ich habe der Mannschaft gleich mitgeteilt, dass ich sehr zufrieden bin.“ Nur zwei Aspekte ärgerten den Deutschen nach dem 0:2 gegen Argentinien: „Dass das Foul an Xaver Schlager vor dem 0:1 nicht geahndet wurde und unser Verhalten vor dem 0:2. Wir haben die Flanke zum schlechtesten Zeitpunkt versucht und damit den Konter eingeleitet.“

Kapitän David Alaba analysierte: „Nicht nur Messi hat außergewöhnliche Qualität. Das war bei der ganzen Mannschaft zu sehen. Aber dann gibt es mit Lionel eben noch einen Spieler, der trotzdem herausragt.“ Zur österreichischen Leistung meint er: „Mit einem frühen 0:1 wäre es noch viel schwieriger gewesen. Der vergebene Elfmeter hat uns gutgetan. In der zweiten Hälfte hatten wir auch selbst gute Lösungen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

Zum Endstand meint der Routinier: „Das 2:0 tut weh, weil wir da noch einmal am Drücker waren. Argentinien hatte mehr Chancen, aber ein Lucky Punch wäre schon möglich gewesen. Das zeigt den Charakter dieser Mannschaft. Und auch, welches Potenzial in uns steckt.“ Michael Gregoritsch erkannte: „Wir wollten hart sein. Für einen Punktgewinn hatten wir aber zu wenige deutliche Abschlüsse. Das späte 0:2 ist für das Torverhältnis nicht gut. Jetzt müssen wir schnell regenerieren.“

Konrad Laimer musste beim Gedanken an Lionel Messi schmunzeln: „Es ist lustig, ihn auf dem Platz zu beobachten. Da steht er oft herum, aber sobald er den Ball bekommt, kann er Spiele entscheiden. Und das hat er auch gegen uns mit seiner unglaublichen Qualität gemacht.“ Zur ÖFB-Leistung meint der Bayern-Star: „In der zweiten Hälfte lag etwas in der Luft, wir hätten das Spiel drehen können. Aber es hat immer etwas gefehlt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Issei Kato

„Gegen Algerien siegen“ Laimer bleibt optimistisch: „Ich bin weiter der Meinung, dass wir alle schlagen können. Jetzt wollen wir gegen Algerien siegen und aufsteigen.“