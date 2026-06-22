Österreich verliert gegen Argentinien: Der Live-Ticker zum Nachlesen
Nach dem Sieg gegen Jordanien verliert Österreich das zweite Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 gegen Argentinien mit 0:2.
Matchwinner für die Südamerikaner war einmal mehr Lionel Messi mit einem Doppelpack. Der Superstar verschoss in der ersten Hälfte zwar einen Elfmeter stellte aber mit seinem Treffer zum 1:0 einen neuen WM-Rekord auf.
Lesen Sie hier den Matchbericht aus Dallas:
Der Live-Ticker zum Nachlesen:
Liveticker: Österreich gegen Argentinien
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Danke und Tschüss!
Damit verabschieden wir uns von hier für heute. Danke fürs Mitlesen und bis Sonntag. Dann trifft Österreich im letzten Gruppenspiel auf Algerien (4 Uhr MESZ).
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Den Matchbericht von den Kollegen aus Dallas, gibt es hier zum Nachlesen:
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"Schade"
Für Michael Gregoritsch fehlten die klaren Abschlüsse. Das es am Ende noch das 0:2 gab, ist "schade". Der Fokus gelte ab jetzt aber Algerien.
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Nichts zu holen
Es war heute einfach nichts zu holen. Die Leistung der Österreicher war dennoch in Ordnung. Die Defensive bei den Südamerikanern stand felsenfest und offensiv gibt es einfach einen Messi.
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Schluss. Aus. Vorbei.
Österreich verliert gegen Argentinien mit 0:2.
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Ein Freistoß von Messi geht zum Schluss noch am Tor vorbei.
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Das war die Entscheidung. Messi trifft kurz vor Ende zum 2:0 nach einem kleinen Gestocher im Strafraum der Österreicher.
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TOR für Argentinien
Messi erhöht auf 2:0.
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Ein Kopfball von Wimmer geht knapp am Tor vorbei. Schade. Zwei Minuten noch!
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Gelb für Paredes nach einem Foul an Chukwuemeka. Freistoß Österreich.
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Die Nachspielzeit beginnt allerdings mit einem Foul von Wimmer. Argentinien bekommt einen Freistoß von der Seite. Eh klar, wer sich dem annimmt: Messi.
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Nachspielzeit: 5 Minuten
5 Minuten werden in der zweiten Hälfte nachgespielt. Auf geht's!
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Das Positive: Es fehlt weiterhin nur ein Tor auf den Ausgleich.
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Chance für Argentinien
Gonzalez hätte für die Entscheidung sorgen können, aber Danso blockt den Schuss im allerletzten Moment.
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Letzter Wechsel jetzt auch bei Österreich: Chukwuemeka kommt für Gregoritsch.
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Österreich sucht nach einer Lücke bzw. einer offensiven Idee. Die Argentinier stehen kompakt und machen das defensiv sehr gut.
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Ein Eckball von Sabitzer sorgt für keine Gefahr.
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Letzte Wechsel bei Argentinien: Paredes und Tagliafico kommen für Medina und de Paul.
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Zehn Minuten geht es noch in der regulären Spielzeit. Wir warten weiterhin auf Highlights.
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Nach vorne geht bei Österreich in der zweiten Hälfte noch wenig. Aber noch fehlt nur ein Tor auf den Ausgleich.
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Nächster Wechsel bei Österreich: Wimmer kommt für Schmid ins Spiel.
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Eine Viertelstunde geht es noch. Weiterhin 0:1 für Argentinien.
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Gelb für Laimer und Medina, nachdem der Argentinier den Österreicher zu Boden schubst.
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Puhh, Glück gehabt. Ein Kopfball von Gonzalez segelt nur knapp am langen Pfosten vorbei.
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Eckball für Argentinien.
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Weiter geht's
Auf geht's in die letzten 20 Minuten in der regulären Spielzeit.
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Trinkpause
Es geht in die obligatorische Hydration Break.
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Wechsel bei Österreich
Wanner, Posch und Alaba verlassen das Spielfeld, neu in die Partie kommen Prass, Friedl und Arnautovic.
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Sabitzer setzt sich gut auf der linken Seite durch und flankt zur Mitte, doch der Kopfball von Gregoritsch geht über das Tor.
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Doppelwechsel bei Argentinien: Nico Gonzalez und Julian Alvarez kommen für Almada und Lautaro Martinez. Gibt schlechtere Wechseloptionen.
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Gerade gesagt, kommt Argentinien erstmals nach vorne. Ein Schuss von Fernandez wird von Danso geblockt.
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Von den Argentiniern kam in Hälfte zwei offensiv noch nichts. Aber das soll nichts heißen. Messi und Co. sind jederzeit für ein Tor gut.
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60 Minuten gespielt
Eine Stunde ist gespielt. Österreich läuft nach wie vor einem Rückstand hinterher.
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Wechsel bei Argentinien: Otamendi kommt für Romero in die Partie.
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Erster Torschuss von Österreich
Emiliano Martinez muss erstmals bei dieser WM einen Schuss aufs Tor abwehren. Der Freistoß von Sabitzer ist allerdings keine schwere Aufgabe.
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Foul an Laimer. Gute Freistoßposition für Österreich. Aber der Schiedsrichter zeigt weiterhin keine Gelbe Karte gegen einen Argentinier. Laimer versteht die Welt nicht mehr.
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Einen Messi vom Ball zu trennen ist eine echte Herkules-Aufgabe. Da merkt man schon, dass der Argentinier nicht ganz ohne Talent auf die Welt gekommen ist.
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Messi will Schlager umkurven, legt sich dann Ball aber zu weit nach vorne. Ein Tor hätte aber so oder so nicht gezählt - Abseits.
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Österreich startet gut und kommt gleich einmal gefährlich in die Nähe des Tores.
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Weiter geht's
Österreich hat Anstoß und eröffnet die zweite Hälfte. Wir hoffen auf den Ausgleich!
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Zurück am Feld
Die Österreicher kommen zurück auf das Spielfeld. Vorerst ohne Wechsel.
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Halbzeit
Mit einem 0:1-Rückstand geht es für Österreich in die Kabinen. Will man einen Punkt holen muss man sich nach der Pause vor allem in der Offensive steigern.
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Die letzte Minute der ersten Hälfte bricht an.
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Argentinien hält den Ball gut in den eigenen Reihen und wartet bis die Österreicher eine Lücke hergeben.
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Laimer deckt den Ball gegen Martinez gut ab, der tritt nach. Die Gelbe Karte bleibt allerdings aus, auch zur Verwunderung von Laimer.
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Eine Hereingabe von Posch findet keinen Abnehmer.
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Sieben Minuten Nachspielzeit gibt es in der ersten Hälfte.
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Sinnbildlich dafür ein Freistoß von Alaba aus dem Halbfeld, der weit über alle Mitspieler fliegt.
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Von Österreich ist offensiv bislang noch nicht viel zu sehen gewesen. Aber eine gute Aktion würde ja reichen.
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Erste Gelbe Karte
Nach einem Rempler sieht Posch die erste Gelber Karte des Spiels - zurecht.
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