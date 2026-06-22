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Fußball-WM 2026

Österreich verliert gegen Argentinien: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Österreich verliert das zweite Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Argentinien mit 0:2. Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Lionel Messi.
Patrick Resch
22.06.2026, 21:02

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FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina vs Austria

Nach dem Sieg gegen Jordanien verliert Österreich das zweite Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 gegen Argentinien mit 0:2. 

Matchwinner für die Südamerikaner war einmal mehr Lionel Messi mit einem Doppelpack. Der Superstar verschoss in der ersten Hälfte zwar einen Elfmeter stellte aber mit seinem Treffer zum 1:0 einen neuen WM-Rekord auf.

Lesen Sie hier den Matchbericht aus Dallas:

Österreich verliert gegen Argentinien: Messi macht den Unterschied

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

LIVE

Liveticker: Österreich gegen Argentinien

  • |Patrick Resch

    Danke und Tschüss!

    Damit verabschieden wir uns von hier für heute. Danke fürs Mitlesen und bis Sonntag. Dann trifft Österreich im letzten Gruppenspiel auf Algerien (4 Uhr MESZ).

  • |Patrick Resch

    Den Matchbericht von den Kollegen aus Dallas, gibt es hier zum Nachlesen:

    Österreich verliert gegen Argentinien: Messi macht den Unterschied
  • |Patrick Resch

    "Schade"

    Für Michael Gregoritsch fehlten die klaren Abschlüsse. Das es am Ende noch das 0:2 gab, ist "schade". Der Fokus gelte ab jetzt aber Algerien.

  • |Patrick Resch

    Nichts zu holen

    Es war heute einfach nichts zu holen. Die Leistung der Österreicher war dennoch in Ordnung. Die Defensive bei den Südamerikanern stand felsenfest und offensiv gibt es einfach einen Messi.

  • |Patrick Resch

    Schluss. Aus. Vorbei.

    Österreich verliert gegen Argentinien mit 0:2.

  • |Patrick Resch

    Ein Freistoß von Messi geht zum Schluss noch am Tor vorbei.

  • |Patrick Resch

    Das war die Entscheidung. Messi trifft kurz vor Ende zum 2:0 nach einem kleinen Gestocher im Strafraum der Österreicher.

  • |Patrick Resch

    TOR für Argentinien

    Messi erhöht auf 2:0.

  • |Patrick Resch

    Ein Kopfball von Wimmer geht knapp am Tor vorbei. Schade. Zwei Minuten noch!

  • |Patrick Resch

    Gelb für Paredes nach einem Foul an Chukwuemeka. Freistoß Österreich.

  • |Patrick Resch

    Die Nachspielzeit beginnt allerdings mit einem Foul von Wimmer. Argentinien bekommt einen Freistoß von der Seite. Eh klar, wer sich dem annimmt: Messi.

  • |Patrick Resch

    Nachspielzeit: 5 Minuten

    5 Minuten werden in der zweiten Hälfte nachgespielt. Auf geht's!

  • |Patrick Resch

    Das Positive: Es fehlt weiterhin nur ein Tor auf den Ausgleich.

  • |Patrick Resch

    Chance für Argentinien

    Gonzalez hätte für die Entscheidung sorgen können, aber Danso blockt den Schuss im allerletzten Moment.

  • |Patrick Resch

    Letzter Wechsel jetzt auch bei Österreich: Chukwuemeka kommt für Gregoritsch.

  • |Patrick Resch

    Österreich sucht nach einer Lücke bzw. einer offensiven Idee. Die Argentinier stehen kompakt und machen das defensiv sehr gut.

  • |Patrick Resch

    Ein Eckball von Sabitzer sorgt für keine Gefahr.

  • |Patrick Resch

    Letzte Wechsel bei Argentinien: Paredes und Tagliafico kommen für Medina und de Paul.

  • |Patrick Resch

    Zehn Minuten geht es noch in der regulären Spielzeit. Wir warten weiterhin auf Highlights.

  • |Patrick Resch

    Nach vorne geht bei Österreich in der zweiten Hälfte noch wenig. Aber noch fehlt nur ein Tor auf den Ausgleich.

  • |Patrick Resch

    Nächster Wechsel bei Österreich: Wimmer kommt für Schmid ins Spiel.

  • |Patrick Resch

    Eine Viertelstunde geht es noch. Weiterhin 0:1 für Argentinien.

  • |Patrick Resch

    Gelb für Laimer und Medina, nachdem der Argentinier den Österreicher zu Boden schubst.

  • |Patrick Resch

    Puhh, Glück gehabt. Ein Kopfball von Gonzalez segelt nur knapp am langen Pfosten vorbei.

  • |Patrick Resch

    Eckball für Argentinien.

  • |Patrick Resch

    Weiter geht's

    Auf geht's in die letzten 20 Minuten in der regulären Spielzeit.

  • |Patrick Resch

    Trinkpause

    Es geht in die obligatorische Hydration Break.

  • |Patrick Resch

    Wechsel bei Österreich

    Wanner, Posch und Alaba verlassen das Spielfeld, neu in die Partie kommen Prass, Friedl und Arnautovic.

  • |Patrick Resch

    Sabitzer setzt sich gut auf der linken Seite durch und flankt zur Mitte, doch der Kopfball von Gregoritsch geht über das Tor.

  • |Patrick Resch

    Doppelwechsel bei Argentinien: Nico Gonzalez und Julian Alvarez kommen für Almada und Lautaro Martinez. Gibt schlechtere Wechseloptionen.

  • |Patrick Resch

    Gerade gesagt, kommt Argentinien erstmals nach vorne. Ein Schuss von Fernandez wird von Danso geblockt.

  • |Patrick Resch

    Von den Argentiniern kam in Hälfte zwei offensiv noch nichts. Aber das soll nichts heißen. Messi und Co. sind jederzeit für ein Tor gut.

  • |Patrick Resch

    60 Minuten gespielt

    Eine Stunde ist gespielt. Österreich läuft nach wie vor einem Rückstand hinterher.

  • |Patrick Resch

    Wechsel bei Argentinien: Otamendi kommt für Romero in die Partie.

  • |Patrick Resch

    Erster Torschuss von Österreich

    Emiliano Martinez muss erstmals bei dieser WM einen Schuss aufs Tor abwehren. Der Freistoß von Sabitzer ist allerdings keine schwere Aufgabe.

  • |Patrick Resch

    Foul an Laimer. Gute Freistoßposition für Österreich. Aber der Schiedsrichter zeigt weiterhin keine Gelbe Karte gegen einen Argentinier. Laimer versteht die Welt nicht mehr.

  • |Patrick Resch

    Einen Messi vom Ball zu trennen ist eine echte Herkules-Aufgabe. Da merkt man schon, dass der Argentinier nicht ganz ohne Talent auf die Welt gekommen ist.

  • |Patrick Resch

    Messi will Schlager umkurven, legt sich dann Ball aber zu weit nach vorne. Ein Tor hätte aber so oder so nicht gezählt - Abseits.

  • |Patrick Resch

    Österreich startet gut und kommt gleich einmal gefährlich in die Nähe des Tores.

  • |Patrick Resch

    Weiter geht's

    Österreich hat Anstoß und eröffnet die zweite Hälfte. Wir hoffen auf den Ausgleich!

  • |Patrick Resch

    Zurück am Feld

    Die Österreicher kommen zurück auf das Spielfeld. Vorerst ohne Wechsel.

  • |Patrick Resch

    Halbzeit

    Mit einem 0:1-Rückstand geht es für Österreich in die Kabinen. Will man einen Punkt holen muss man sich nach der Pause vor allem in der Offensive steigern.

  • |Patrick Resch

    Die letzte Minute der ersten Hälfte bricht an.

  • |Patrick Resch

    Argentinien hält den Ball gut in den eigenen Reihen und wartet bis die Österreicher eine Lücke hergeben.

  • |Patrick Resch

    Laimer deckt den Ball gegen Martinez gut ab, der tritt nach. Die Gelbe Karte bleibt allerdings aus, auch zur Verwunderung von Laimer.

  • |Patrick Resch

    Eine Hereingabe von Posch findet keinen Abnehmer.

  • |Patrick Resch

    Sieben Minuten Nachspielzeit gibt es in der ersten Hälfte.

  • |Patrick Resch

    Sinnbildlich dafür ein Freistoß von Alaba aus dem Halbfeld, der weit über alle Mitspieler fliegt.

  • |Patrick Resch

    Von Österreich ist offensiv bislang noch nicht viel zu sehen gewesen. Aber eine gute Aktion würde ja reichen.

  • |Patrick Resch

    Erste Gelbe Karte

    Nach einem Rempler sieht Posch die erste Gelber Karte des Spiels - zurecht.

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