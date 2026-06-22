Österreich verliert gegen Argentinien: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Nach dem Sieg gegen Jordanien verliert Österreich das zweite Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 gegen Argentinien mit 0:2.

Matchwinner für die Südamerikaner war einmal mehr Lionel Messi mit einem Doppelpack. Der Superstar verschoss in der ersten Hälfte zwar einen Elfmeter stellte aber mit seinem Treffer zum 1:0 einen neuen WM-Rekord auf.

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