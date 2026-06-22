Messi gegen Österreich: Elfmeter vergeben, Tor-Rekord geschafft

So wie gegen Algerien steht Lionel Messi auch beim WM-Spiel gegen Österreich im Fokus. Der Superstar hatte bereits in der ersten Hälfte die entscheidenden Szenen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Hannah McKay

Nach einem Posch-Foul an Martinez und VAR-Check gab es einen berechtigten Strafstoß in Dallas. Doch die Nummer 10 scheiterte und schoss sogar vorbei. Das war der 33. Elfmeter, den Messi in seiner Profikarriere verschossen hat. Das letzte Mal am 14. September 2025 in der MLS. Im Vergleich dazu hat er 116 verwandelt.

Nach einer Top-Chance, bei der Alaba noch riskant retten konnte - Tormann Schlager verhinderte das Eigentor des Kapitäns - wurde der Linksfuß wieder freigespielt. Diesmal, nach Pass von Medina und einem eleganten Drübersteiger von Almada zog der Topstar gleich ab - und traf in Minute 38 zum verdienten 1:0.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STACY REVERE

Klose von Messi abgehängt Damit ist ein neuer Torrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestellt. Der Argentinier erzielte sein 17. Tor bei WM-Endrunden und setzte sich damit vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag war es bereits das vierte Tor des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.