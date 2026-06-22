Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Messi gegen Österreich: Elfmeter vergeben, Tor-Rekord geschafft

Lionel Messi vergibt gegen Österreich einen Strafstoß, lässt sich in Dallas nicht aus der Ruhe bringen und trifft zum 1:0 für Argentinien. Damit ist ein WM-Rekord aufgestellt.
Alexander Huber
22.06.2026, 20:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Messi bejubelt den Torrekord

So wie gegen Algerien steht Lionel Messi auch beim WM-Spiel gegen Österreich im Fokus.

Der Superstar hatte bereits in der ersten Hälfte die entscheidenden Szenen.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria

Nach einem Posch-Foul an Martinez und VAR-Check gab es einen berechtigten Strafstoß in Dallas.

Doch die Nummer 10 scheiterte und schoss sogar vorbei. Das war der 33. Elfmeter, den Messi in seiner Profikarriere verschossen hat. Das letzte Mal am 14. September 2025 in der MLS. Im Vergleich dazu hat er 116 verwandelt.

Österreich gegen Argentinien live: Der Ticker zum WM-Spiel

Nach einer Top-Chance, bei der Alaba noch riskant retten konnte - Tormann Schlager verhinderte das Eigentor des Kapitäns - wurde der Linksfuß wieder freigespielt.

Diesmal, nach Pass von Medina und einem eleganten Drübersteiger von Almada zog der Topstar gleich ab - und traf in Minute 38 zum verdienten 1:0.

FOI-SOC-SPO-WCS-ARGENTINA-V-AUSTRIA:-GROUP-J-FIFA-WORLD-CUP-20

Klose von Messi abgehängt 

Damit ist ein neuer Torrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestellt. Der Argentinier erzielte sein 17. Tor bei WM-Endrunden und setzte sich damit vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab.

Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag war es bereits das vierte Tor des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.

Ecke, Tor: Wie Österreich auch gegen Argentinien treffen will

Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand.

In Nordamerika absolviert Messi seine sechste WM-Endrunde.

Fußball-WM Lionel Messi
kurier.at, AHu  | 

Kommentare