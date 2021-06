Meisterfeier mit 30.000 Fans: Israels Schritt in die Normalität

Auch alle israelischen Nationalspieler des österreichischen WM-Qualifikationsgegners gelten als immun. Die Geimpften wurden von Ruttensteiner in einem Camp zusammengezogen, in dem laut Marko nichts auf politische und religiöse Spannungen hindeute. Jüdische und arabischstämmige Spieler sitzen friedlich an einem Tisch. Was die Hoffnung nährt, wonach das Völkerverbindende des Sports doch mehr als nur hohle Phrase ist.

Mit einer rund um den 33-jährigen Torjäger Eran Zahavi (ihm hatte Andreas Herzog als Israels Chefcoach entgegen medialer Widerstände zum erfolgreichen Teamcomeback verholfen) stark verjüngten Auswahl fliegen deren österreichische Trainer morgen nach Montenegro. Danach folgt in Portugal gegen Cristiano Ronaldo und Co. ein weiterer Test – bereits in Hinblick auf die herbstliche WM-Qualifikation. Gegen Österreich wird am 4 . September und 12. November gespielt. Wenn die Covid-Situation nicht nur in Tel Aviv, sondern vielleicht auch beim Retourspiel wieder volle Tribünen zulässt.