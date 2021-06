Corona-Alarm bei Schottland, Impf-Angst bei den Belgiern

Corona-Alarm in Schottlands Fußball-Nationalteam vor dem Testspiel gegen die Niederlande. Sieben Spieler wurden vor der Mittwoch-Partie im portugiesischen Faro aus der Kaderliste gestrichen, nachdem Mittelfeldakteur John Fleck einen positiven Coronatest abgegeben hatte. Dies berichtete der Sender Sky Sport. Fleck befindet sich laut Verbandsangaben im Trainingslager in Spanien in Selbstisolation, sechs weitere Akteure wurden als Vorsichtsmaßnahme nicht mitgenommen.

Schottland und die Niederlande bereiten sich derzeit auf die EM-Endrunde vor, die am 11. Juni beginnt. "Oranje" trifft in der Gruppenphase auf Österreich, die Ukraine und Nordmazedonien.

Belgier fürchten Nebenwirkungen

Aufregung gibt es auch um die Impfwilligkeit im belgischen Team. Zirka die Hälfte der Spieler im Kader soll sich geweigert haben, sich vor der EURO impfen zu lassen. Nur ein paar Spieler um Star-Tormann Thibaut Courtois habe das Impfangebot angenommen.

Die Angst wegen Nebenwirkungen das Turnier zu verpassen ist offenbar größer als die Angst vor einem positiven Test. Ob das John Fleck auch so sieht?