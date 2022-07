Meister Salzburg bastelt am Rekord-Transfer

Damit wäre er der teuerste Spieler, der je in die österreichische Bundesliga wechselt. Aktuell ist das noch Brenden Aaronson, der 2021 für 12,7 Millionen Euro aus Philadelphia zu Salzburg gewechselt ist.

Gourna-Douath ist ein defensiver Mittelfeldspieler und könnte in Salzburg Mo Camara ersetzen, der immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Der 18-Jährige ist i8n den letzten Wochen mit diversen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden, unter anderem RB Leipzig. Jetzt dürfte Salzburg das Rennen machen.