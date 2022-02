Mehrheit der Fußball-Profis laut Umfrage für WM alle vier Jahre

Demnach befürworten 77 Prozent der Spieler aus Europa und Asien eine WM alle vier Jahre, 63 Prozent sind es bei Spielern aus Nord-, Mittel- und Südamerika. Nur 49 Prozent der Spieler in Afrika bevorzugen die Beibehaltung der derzeitigen Regelung, die restlichen 51 Prozent verteilten sich auf einen Zwei- oder Dreijahreszyklus. Somit bestehe ein Bedarf, vor allem in kleineren und mittelgroßen Märkten, die Nationalmannschafts-Wettbewerbe weiterzuentwickeln und zu stärken, hieß es in der Fifpro-Mitteilung vom Dienstag.

Derweil glauben nur 21 Prozent der Befragten, dass ihre Stimme respektiert wird und ihr Wohlergehen im Rahmen der internationalen Fußball-Governance angemessen berücksichtigt wird. "Daher unterstreicht diese Umfrage die Notwendigkeit von mehr Tarifverhandlungen in unserer Branche, insbesondere auf internationaler Ebene", sagte Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann.