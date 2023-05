Sammer verteidigt Bayern-Boss Kahn: "Bin entsetzt, was da passiert"

Bayern Münchens früherer Sportvorstand Matthias Sammer hat den in der Kritik stehenden Vereinsboss Oliver Kahn verteidigt. "Oli ist für mich der Inbegriff des 'Mia san mia'. Vielleicht ist das nicht immer zu erkennen, aber ich höre das in all seinen Argumentationen, wenn es um Fußball geht. Er bewegt mich sehr", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler über den Bayern-Vorstandschef in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

