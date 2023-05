Dortmund greift nach Bundesliga-Titel: "Die Stadt wird brennen"

Ein besonderer Triumph w├Ąre es auch f├╝r Sebastien Haller, der nach seiner Hodenkrebs-Diagnose samt folgender Chemotherapien und zwei Operationen im J├Ąnner sein Comeback gegeben hatte. Am Sonntag war er mit einem Doppelpack und seinen Saisontoren acht und neun ma├čgeblich am Sieg beteiligt. "Wenn mir vor sechs Monaten jemand gesagt h├Ątte, dass ich in dieser Situation bin, h├Ątte ich es nicht geglaubt", sagte der ivorische Teamst├╝rmer. Terzic zeigte sich beeindruckt von seinem Matchwinner. "Wir hoffen, dass er der Held der Saison wird", so der BVB-Coach.