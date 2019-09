Matchwinner Yeboah sollte eigentlich gar nicht mehr in Wattens sein

Keine schlaflosen Nächte, aber doch einige lange Debatten hatten die Verantwortlichen der WSG Tirol in diesem Sommer bei der Kaderplanung. Kelvin Yeboah war einer der Wackelkandidaten, der Name des Ghanaers stand lange auf der internen Liste der Abgänge. Weil seine Leistungen in der vergangenen Saison eher durchwachsen waren und der Afrikaner auch noch einen Ausländerplatz besetzt. "Wir haben wirklich lange überlegt, was wir tun sollen", erzählt WSG-Sportchef Stefan Köck, "aber wir haben in ihm einen Spieler mit Potenzial gesehen."