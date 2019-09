Der Austria-Kader: Quantität statt Qualität

Mittelfeld:

Demaku verdient es, dass auf ihn künftig vermehrt gesetzt wird. Ebner spielt, was er kann, ist kein Blender und daher wertvoll für das Team. Jeggo kam mit Vorschusslorbeeren, denen er nicht gerecht wurde, will diese Lücke mit Übereifer kompensieren, was selten gut geht. Sax kann kicken, vor allem wenn es beim Team läuft. Dann dribbelt er sich in die Rolle des typischen Austria-Kickers, wie ihn die Fans sehen wollen. Körperlich aber nicht top, immer wieder verletzt und auch nicht dynamisch genug.

Kapitän Grünwald hat lange Zeit trotz schwacher Teamleistungen Effizienz an den Tag gelegt, passt sich mittlerweile dem allgemeinen Niveau an. Prokop hätte in seine Fußstapfen treten können, weil er ein guter Fußballer ist, wie er schon unter Trainer Fink unter Beweis gestellt hatte. Doch es folgten mittlerweile eineinhalb Jahre an Stagnation bzw. Rückentwicklung. Sein Defensivverhalten würde nicht einmal in einer Schülermannschaft toleriert, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Fitz, ein ähnlicher Spielertyp wie Prokop, hat sich schon in Ansätzen empfohlen, für die Austria wünschenswert wäre eine bessere Entwicklung. Sarkaria gehört schon länger dem Kader an. Ist man von ihm überzeugt, sollte er mehr Chancen erhalten. Hahn und Pichler sind jung und entwicklungsfähig.