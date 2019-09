Cup-Blamage: Skandalöse Austria geht in Wattens 2:5 unter

Da machte der 53-Jährige einmal einen Abstecher nach Wattens, und dann bekam er prompt vier Tore seines Sohnes Kelvin zu sehen. Das 1:0 in der 10. Minute war besonders sehenswert. So souverän und elegant wie der 19-jährige Stürmer von Wattens den Flankenball halbvolley in die Maschen jagte, nicht wenige ältere Fans im Gernot Langes-Stadion fühlten sich bei diesem Führungstreffer an Anthony Yeboah erinnert.