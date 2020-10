Hiden statt Hofmann: Rapid-Ikone als Talente-Manager abgelöst

Nun bleibt ihm bei Rapid aber wohl nur noch die Position als Trainer. So berichtet die Kronen Zeitung am Donnerstag, dass Hofmann bei den Wienern als Talente-Manager abgelöst worden sein soll. Martin Hiden, der seit etwas mehr als einem Jahr in der Scoutingabteilung zu finden war, übernimmt seine Position.

Von Rapid selbst wurde dazu bis dato noch nichts offiziell kommuniziert. Das nächste Spiel mit der zweiten Mannschaft steht für Hofmann bereits am Samstag an. Da geht es zu Blau-Weiß Linz. Das Team der Wiener hat bislang erst einen Sieg aus sieben Spielen zu Buche stehen.